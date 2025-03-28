Консул назвал момент, в который в Египте затонул батискаф с россиянами

«Туристов доставили на платформу, к которой был пришвартован батискаф, началась посадка на него. Часть пассажиров уже разместилась внутри, часть оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода. Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на 1,5 м, начали поспешно эвакуироваться», — заявил он.