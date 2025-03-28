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Ударил в лицо: пациент напал на сотрудницу скорой помощи в Челябинске

В Челябинске пациент напал на сотрудницу скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске снова случилось нападение на медика. На этот раз пострадала 24-летняя женщина, фельдшер скорой помощи.

Скорая приехала на вызов. Фельдшер начала помогать пациенту, а тот в ответ ударил ее в лицо.

Женщина тут же нажала на тревожную кнопку, которой оборудованы все медицинские автомобили. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства, агрессивного пациента задержали. Это 23-летний челябинец, у которого прежде не было проблем с законом. Горожанина для разбирательства передали под надзор сотрудников полиции.