В Хабаровском крае под женщиной провалилась земля

В Советской Гавани Хабаровского края произошел неприятный инцидент — женщина получила травму колена, когда провалилась в образовавшуюся яму во дворе дома, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Она припарковала свой автомобиль на улице Ленина и, собираясь зайти в подъезд, неожиданно оступилась — её нога попала в скрытую ловушку. Глубину провала сняли на видео местные жители.
По их словам, такие «порталы в неизвестность» можно встретить и на улице Рабочей. Множество людей связывают ситуацию с неаккуратно выполненным ремонтом труб и отсутствием должного благоустройства в этих районах.