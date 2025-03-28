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В Хабаровском крае под женщиной провалилась земля

Портал открылся в Советской Гавани: жертва травмирована, а местные жители связывают происшествие с ненадежным ремонтом труб и благоустройства.

Источник: Соцсети

В Советской Гавани Хабаровского края произошел неприятный инцидент — женщина получила травму колена, когда провалилась в образовавшуюся яму во дворе дома, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Она припарковала свой автомобиль на улице Ленина и, собираясь зайти в подъезд, неожиданно оступилась — её нога попала в скрытую ловушку. Глубину провала сняли на видео местные жители.

По их словам, такие «порталы в неизвестность» можно встретить и на улице Рабочей. Множество людей связывают ситуацию с неаккуратно выполненным ремонтом труб и отсутствием должного благоустройства в этих районах.