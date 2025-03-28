В Челябинской области пенсионерка устроила крупный пожар, сжигая сухостой

Ранее сообщалось, что 26 марта сотрудники МЧС России ликвидировали ландшафтный пожар на окраине Копейска, площадь которого составила 700 квадратных метров.
Было установлено, что собственница домовладения по улице Халтурина, 70-летняя женщина, сжигала сухую растительность. Огонь перешел за территорию личного участка на пустырь.
«К счастью, он был вовремя остановлен копейскими огнеборцами и не успел натворить беды», — говорят в региональном Главке МЧС.
Нарушительница требований пожарной безопасности привлечена к административной ответственности.