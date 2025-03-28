В Башкирии напомнили об ограничениях движения для фур

В течение этого периода грузовым автомобилям разрешено передвижение только при условии соблюдения норм осевой нагрузки, которая не должна превышать шесть тонн. Дополнительные ограничения будут действовать в летний период с 1 июня по 31 августа при повышении температуры воздуха до +32°С и выше.