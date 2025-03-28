В Башкирии напомнили об ограничениях движения для фур

С 1 по 30 апреля 2024 года в республике вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом информирует пресс-служба ГАИ Уфы.
В течение этого периода грузовым автомобилям разрешено передвижение только при условии соблюдения норм осевой нагрузки, которая не должна превышать шесть тонн. Дополнительные ограничения будут действовать в летний период с 1 июня по 31 августа при повышении температуры воздуха до +32°С и выше.
Причиной введения данных мер стала необходимость защиты дорожного покрытия от повреждений в периоды весенней распутицы и активного таяния снега, а также экстремально высоких летних температур.
Сейчас в республике функционируют восемь автоматизированных постов контроля габаритов и веса транспорта. Нарушителей, превышающих установленные нормативы, ожидают штрафные санкции, размер которых определяется степенью превышения допустимых параметров.
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