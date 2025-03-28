Новые выбросы мазута не зафиксированы на пляжах Анапы

Специалисты не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов.
Как сообщили в соцсетях краевого Оперштаба, участники ликвидации ЧС проверили различные участки пляжей, в том числе территорию между Витязево и Благовещенской, а также район «Пляжного поселка» в Анапе. Ответственные за их уборку команды Красноармейского и Выселковского муниципалитетов продолжают тщательно очищать территорию.
Основные работы ведутся на центральных пляжах: песок просеивают, удаляя мелкие остатки мазута. Ситуация на побережье остается стабильной — море спокойное, берег чистый.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае до 15 апреля продлили сроки утилизации загрязненного песка в хуторе Воскресенском.