Новые выбросы мазута не зафиксированы на пляжах Анапы

Как сообщили в соцсетях краевого Оперштаба, участники ликвидации ЧС проверили различные участки пляжей, в том числе территорию между Витязево и Благовещенской, а также район «Пляжного поселка» в Анапе. Ответственные за их уборку команды Красноармейского и Выселковского муниципалитетов продолжают тщательно очищать территорию.