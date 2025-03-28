Массажный салон под Челябинском оказался подпольным борделем

Сотрудники МВД детально изучили документацию учреждения, провели осмотр помещений. Задержаны две девушки, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за денежное вознаграждение. Они были доставлены в райотдел, проверены по учетам МВД и дактилоскопированы. Также в отношении копейчанок составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.