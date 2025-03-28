Массажный салон под Челябинском оказался подпольным борделем

В Копейске полицейские провели очередной профилактический рейд, направленный на противодействие организации приватных услуг.
В поле зрения стражей порядка оказались не только SPA-салоны и гостиницы, но и некоторые съемные квартиры.
«В ходе мероприятий выявлено заведение, в котором оказывались услуги интимного характера», — говорится в комментарии.
Сотрудники МВД детально изучили документацию учреждения, провели осмотр помещений. Задержаны две девушки, подозреваемые в оказании подобного рода услуг за денежное вознаграждение. Они были доставлены в райотдел, проверены по учетам МВД и дактилоскопированы. Также в отношении копейчанок составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.
Полиция продолжает мониторинг заведений и предупреждает, что организаторы и посетители таких салонов могут быть привлечены к более строгой ответственности, вплоть до уголовной.