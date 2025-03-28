В Самарской области из-за потепления вырос риск выпадения детей из окон

Как сообщают правоохранители, с приходом весны возрастает опасность того, что дети могут выпасть из оконо. Особое беспокойство вызывает то, что дети часто забираются на подоконники с помощью мебели и считают москитные сетки достаточно надёжными и крепкими. Полиция напоминает родителям о необходимости соблюдения важных правил безопасности: