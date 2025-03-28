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В Самарской области из-за потепления вырос риск выпадения детей из окон

В Самаре полиция предупреждает о риске выпадения детей из окон с наступлением теплой погоды.

Как сообщают правоохранители, с приходом весны возрастает опасность того, что дети могут выпасть из оконо. Особое беспокойство вызывает то, что дети часто забираются на подоконники с помощью мебели и считают москитные сетки достаточно надёжными и крепкими. Полиция напоминает родителям о необходимости соблюдения важных правил безопасности:

— Не оставлять детей одних в комнате с открытым окном.

— Передвинуть мебель и всё, что может послужить опорой для детей, подальше от окон.

— Не оставлять спящих малышей одних.

— Запрещать выход на балкон без взрослых.

— Установить на окна специальные блокираторы.