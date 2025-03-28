Хакера из Ростовской области осудили за взлом сайтов российских вузов

Жителя Ростовской области осудили за взлом сайтов российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, в июне 2023 года мужчина через свой ноутбук проверил на уязвимости веб-ресурсы образовательных учреждений и обнаружил слабые места, получив доступ к панелям администратора. Это позволило редактировать страницы и копировать информацию.
Хакер внес изменения на сайтах Ивановского химико-технологического университета, Пермского политехнического университета, Калужского государственного университета и Ярославского медицинского университета.
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по уголовной статье (ст. 274.1 УК РФ). Наказание составило 2 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.