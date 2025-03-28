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Хакера из Ростовской области осудили за взлом сайтов российских вузов

Житель Ростовской области получил 2 года колонии за взлом университетских сайтов.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области осудили за взлом сайтов российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в июне 2023 года мужчина через свой ноутбук проверил на уязвимости веб-ресурсы образовательных учреждений и обнаружил слабые места, получив доступ к панелям администратора. Это позволило редактировать страницы и копировать информацию.

Хакер внес изменения на сайтах Ивановского химико-технологического университета, Пермского политехнического университета, Калужского государственного университета и Ярославского медицинского университета.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по уголовной статье (ст. 274.1 УК РФ). Наказание составило 2 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.