Подростки на самокате сбили 66-летнюю женщину в Нижнем Новгороде

Как рассказали в региональном ГУ МВД, это произошло в начале марта. Вечером 66-летняя нижегородка шла по тротуару, как вдруг ее сбили с ног подростки на самокате, которые вопреки правилам и здравому смыслу ехали вдвоем. Женщина обратилась в больницу, а врачи передали телефонограмму в полицию. Через несколько дней юных гонщиков нашли — выяснилось, что за рулем самоката находилась 13-летняя девочка.