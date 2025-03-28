Подростки на самокате сбили 66-летнюю женщину в Нижнем Новгороде

С наступлением весны в Нижнем Новгороде возобновился сезон электросамокатов, и первые инциденты не заставили себя долго ждать. На улице Горького подростки сбили пенсионерку — женщине пришлось обращаться в больницу.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, это произошло в начале марта. Вечером 66-летняя нижегородка шла по тротуару, как вдруг ее сбили с ног подростки на самокате, которые вопреки правилам и здравому смыслу ехали вдвоем. Женщина обратилась в больницу, а врачи передали телефонограмму в полицию. Через несколько дней юных гонщиков нашли — выяснилось, что за рулем самоката находилась 13-летняя девочка.
Пока полицейские ограничились лишь разъяснительной беседой со школьницей и ее родителями. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет приниматься дополнительное решение.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области произошло 91 ДТП с участием детей-водителей, один ребенок погиб, 93 ранены.