Пещеры Киево-Печерской лавры захватила полиция Украины

В начале марта 2023 года монастырь опубликовал документ, полученный от администрации музея-заповедника «Киево-Печерская лавра». В нем сообщалось, что монахам следует покинуть обитель до 29 марта. Это объяснялось тем, что рабочая комиссия нашла нарушения в деятельности монастыря, в связи с чем договор аренды с ним необходимо расторгнуть. В ответ на это митрополит Павел записал обращение, где заявил, что монахи не будут выселяться. После чего в апреле этого же года СБУ обвинила митрополита Лавры в разжигании религиозной вражды и оправдании военных действий России. На территории монастыря провели обыски, а наместника отправили под домашний арест на 2 месяца. Этот срок был продлен, в августе Павла все-таки выпустили под залог.