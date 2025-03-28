Пещеры Киево-Печерской лавры захватила полиция Украины

Что происходит на территории Киево-Печерской лавры
Союз православных журналистов сообщает, что 28 марта утром на территории лавры появилась комиссия для «инвентаризации и проверки» святых мощей в Ближних пещерах.
По информации организации, прибывшие планировали вскрывать «раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы». Комиссию минкульта сопровождали силовики и сотрудник заповедника, который помогал вскрывать замки закрытых помещений болгаркой.
Позже православные журналисты уточнили, что была вскрыта дверь, ведущая к Ближним пещерам лавры, члены комиссии вошли внутрь. Кроме того, они побывали и в Нижних пещерах. Монахи обители рассказали, что после проникновения в пещеры, комиссия заменила везде замки, также опломбировав боковые двери.
Гонения УПЦ на Украине
Подробнее о конфликте вокруг Киево-Печерской лавры рассказывает RTVI. В октябре прошлого года Союз православных журналистов сообщал, что Архангело-Михайловский собор в Черкассах был захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины.
Осенью 2022 года СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах Украинской православной церкви. Все это называлось «контрразведывательными мероприятиями» в рамках работы по противодействию российским спецслужбам, действующим на Украине. Тогда сообщалось, что в результате обысков была обнаружена «пророссийская литература» для обучения в семинариях и приходских школах, в том числе пропагандирующая «русский мир», а также наличные — свыше 2 млн гривен и более $100 тысяч долларов.
В декабре 2022 года Зеленский заявлял, что поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект «о невозможности деятельности» религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». После чего была создана специальная группа для проверки объектов Украинской православной церкви. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обращался к Зеленскому, чтобы у монастыря не забирали хотя бы два храма — Успенский собор и Трапезную церковь. Срок аренды их истекал как раз 31 декабря.
В начале марта 2023 года монастырь опубликовал документ, полученный от администрации музея-заповедника «Киево-Печерская лавра». В нем сообщалось, что монахам следует покинуть обитель до 29 марта. Это объяснялось тем, что рабочая комиссия нашла нарушения в деятельности монастыря, в связи с чем договор аренды с ним необходимо расторгнуть. В ответ на это митрополит Павел записал обращение, где заявил, что монахи не будут выселяться. После чего в апреле этого же года СБУ обвинила митрополита Лавры в разжигании религиозной вражды и оправдании военных действий России. На территории монастыря провели обыски, а наместника отправили под домашний арест на 2 месяца. Этот срок был продлен, в августе Павла все-таки выпустили под залог.
Также летом 2023-го Украина и ЮНЕСКО договорились перевезти из Киево-Печерской лавры мощи и другие ценности. Действия были аргументированы необходимостью «спасения от российских ракетных ударов». Планировалось, что реликвии передадут в европейские музеи на хранение. Позже стало известно, что некоторые из них выставили в Лувре.