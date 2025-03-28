ТАСС: в Екатеринбурге задержанный главред «Вечерних ведомостей» сбежал

В пятницу адвокат Георгий Краснов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали Постникова после выхода из спецприемника в Нижнем Тагиле Свердловской области, где он отбывал административный арест за публичную демонстрацию экстремистской символики. «Постников воспользовался обстановкой и сбежал из автомобиля, когда его доставляли в отдел полиции. Предполагается, что он может скрыться за границей», — сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, Постников явится в суд после того, как его вызовут на составление протокола. «Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится», — рассказал он, добавив, что формулировка «сбежал» некорректна, потому что Владислав не был задержан.
Постников был задержан в Екатеринбурге 28 февраля, на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). Позднее суд арестовал Постникова на 14 суток. По истечении срока ареста он был вновь задержан и арестован на 14 суток, суд признал его виновным по той же статье. В пятницу Постников был вновь задержан после выхода из спецприемника. Как сообщал Краснов, его доставляли для составления протокола из-за постов в Telegram. По его словам, планировалось, что заседание состоится 28 марта в Академическом суде Екатеринбурга.