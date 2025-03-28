ТАСС: в Екатеринбурге задержанный главред «Вечерних ведомостей» сбежал

По словам адвоката, Постников явится в суд после того, как его вызовут на составление протокола. «Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится», — рассказал он, добавив, что формулировка «сбежал» некорректна, потому что Владислав не был задержан.