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Три легковушки и грузовик столкнулись на МКАД

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки и грузовик столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня утром в районе 21-го километра внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение трех автомобилей: легковых автомобилей Audi, BMW и грузового автомобиля Mercedes с прицепом.

В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.