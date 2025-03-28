Мальчик, пострадавший от собак в Сочи, хорошо перенес первую пластику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РДКБ Минздрава России.
После первого этапа реконструктивно-пластической операции прошло 10 дней.
Хирурги провели операцию по восстановлению мягких тканей в области губы. Медики отмечают положительную динамику.
Ребенок активен, общается с родителями и в целом имеет «боевой и позитивный настрой на выздоровление».
Напомним, 18 марта девятилетнему жителю Сочи, который пострадал от нападения собак, провели первую пластическую операцию. Врачи более 14 часов работали над восстановлением верхней губы и щек школьника.
26 февраля в Сочи на проходящего мимо соседского участка мальчика напали две собаки породы хаски. Около 12 дней хозяин не приезжал к животным из-за непогоды. Изголодавшиеся псы нанесли тяжелейшие травмы лица школьнику.