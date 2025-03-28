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Мальчик, пострадавший от собак в Сочи, хорошо перенес первую пластику

Состояние мальчика, пострадавшего от хаски, стабильное.

Мальчик, пострадавший от собак в Сочи, хорошо перенес первую пластику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РДКБ Минздрава России.

После первого этапа реконструктивно-пластической операции прошло 10 дней.

Хирурги провели операцию по восстановлению мягких тканей в области губы. Медики отмечают положительную динамику.

Ребенок активен, общается с родителями и в целом имеет «боевой и позитивный настрой на выздоровление».

Напомним, 18 марта девятилетнему жителю Сочи, который пострадал от нападения собак, провели первую пластическую операцию. Врачи более 14 часов работали над восстановлением верхней губы и щек школьника.

26 февраля в Сочи на проходящего мимо соседского участка мальчика напали две собаки породы хаски. Около 12 дней хозяин не приезжал к животным из-за непогоды. Изголодавшиеся псы нанесли тяжелейшие травмы лица школьнику.