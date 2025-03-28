Взят под стражу депутат из Янтарного

Инцидент произошел ночью 23 марта 2025 года возле ресторана «Янтарная Легенда». Обвиняемый М. и его сообщники, находясь в состоянии опьянения, избили потерпевшую из хулиганских побуждений после того, как она опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан.
По версии следствия, ночью 23.03.2025 возле ресторана «Янтарная Легенда» в пгт. Янтарном обвиняемый М., его супруга, их знакомый Р. и неустановленные следствием лица, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили местную жительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, а также находившейся при ней дамской сумкой. Причиной такого поведения послужило то, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий М.
26 марта по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ М. был задержан, на следующий день ему было предъявлено обвинение. Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого М. вину признал частично, подтвердив факт причинения потерпевшей телесных повреждений, отрицая факт участия в этом иных лиц, предварительный сговор с ним, а также хулиганский мотив действий.
Следователь ходатайствовал об аресте М., ссылаясь на тяжесть обвинения, его попытку скрыться и широкие связи, которые могут помешать следствию. Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство, заключив М. под стражу до 25 мая 2025 года.
Сегодня же суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для второго фигуранта дела — Р.