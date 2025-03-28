Взят под стражу депутат из Янтарного

По версии следствия, ночью 23.03.2025 возле ресторана «Янтарная Легенда» в пгт. Янтарном обвиняемый М., его супруга, их знакомый Р. и неустановленные следствием лица, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили местную жительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, а также находившейся при ней дамской сумкой. Причиной такого поведения послужило то, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий М.