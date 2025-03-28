ФСБ задержала петербуржца за финансовую поддержку ВСУ

Сегодня, 28 марта, сотрудники ФСБ задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в госизмене. Они выяснили, что он, придерживаясь оппозиционных взглядов, администрировал проукраинские ресурсы. Более того, горожанин оказывал финансовую помощь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленинградской области.