В Самарской области пожаловались на сброс отходов в реку

Примечательно, что происшествие зафиксировано не впервые: в 2017 г. СМИ сообщали о загрязнении реки Кубра нефтеотходами. А в 2020 г., по данным открытых источников, в паводковый и осенний периоды в том же водоеме фиксировали превышения по сульфатам.
В этот раз причину вероятного загрязнения местные власти уже назвали.
«Источником запаха является аварийный сброс жидких бытовых отходов с ЦНС по ул. Казанская, эксплуатируемой ООО “Сызраньводоканал”, который имеет уровень надзора “федеральный”. В связи с чем 21.03.2025 информация для принятия мер направлена в федеральные надзорные органы: Территориальное управление Роспотребнадзора по Самарской области, МУ ФС Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям, Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области в городе Сызрань, а так же в ООО “Сызраньводоканал”, — сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе администрации Сызрани.
Также в горадминистрации, со ссылкой на Росприроднадзор, пояснили, что 24 марта осуществлен отбор проб.
«ТУ Роспотребнадзора объявлено предостережение. 28.03.2025 силами “Сызраньводоканал” происходит сборка насоса на КНС с последующей его установкой и запуском после ремонта», — уточнили в мэрии.