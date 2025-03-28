В Самарской области пожаловались на сброс отходов в реку

«Источником запаха является аварийный сброс жидких бытовых отходов с ЦНС по ул. Казанская, эксплуатируемой ООО “Сызраньводоканал”, который имеет уровень надзора “федеральный”. В связи с чем 21.03.2025 информация для принятия мер направлена в федеральные надзорные органы: Территориальное управление Роспотребнадзора по Самарской области, МУ ФС Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям, Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области в городе Сызрань, а так же в ООО “Сызраньводоканал”, — сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе администрации Сызрани.