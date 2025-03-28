В Волгограде осудят бизнесмена, отдавшего землю под нефтяные болота

Правоохранители установили, что в 2021 году ИП Бойко Владимир Сергеевич получил в аренду от региональных властей земельный участок для строительства нефтеперерабатывающего предприятия. При этом, несмотря на предусмотренный соглашением запрет, коммерсант передал землю в субаренду фирме, которой руководила его дочь.