В Ростовской области задержали главного госинспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО

В Ростовской области главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО заподозрили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сейчас специалист под следствием, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
— В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на выявление иных лиц, причастных к противоправной деятельности, — говорится в информации УФСБ.
Предварительно, в марте 2025 года у одного из юридических лиц на аютинском посту весового контроля зафиксировали перегруз транспортного средства.
После этого у водителя потребовали 5 тысяч рублей, взамен пообещав не проводить контрольные мероприятия. Водитель отказался, и инспекторы составили документы по перегрузу, а потом направили их в управление организации.
Когда представитель юрлица приехал в Ространснадзор, ему сообщили, что административный штраф может составить 375 тысяч рублей, но есть возможность уладить вопрос за меньшую сумму в 150 тысяч рублей.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник МТУ Ространснадзора по ЮФО был задержан с поличным при получении денег. Позже было возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО, — добавили в УФСБ.