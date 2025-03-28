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В Ростовской области задержали главного госинспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО

Главный госинспектор МТУ Ространснадзора по ЮФО попал под следствие в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО заподозрили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Сейчас специалист под следствием, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на выявление иных лиц, причастных к противоправной деятельности, — говорится в информации УФСБ.

Предварительно, в марте 2025 года у одного из юридических лиц на аютинском посту весового контроля зафиксировали перегруз транспортного средства.

После этого у водителя потребовали 5 тысяч рублей, взамен пообещав не проводить контрольные мероприятия. Водитель отказался, и инспекторы составили документы по перегрузу, а потом направили их в управление организации.

Когда представитель юрлица приехал в Ространснадзор, ему сообщили, что административный штраф может составить 375 тысяч рублей, но есть возможность уладить вопрос за меньшую сумму в 150 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудник МТУ Ространснадзора по ЮФО был задержан с поличным при получении денег. Позже было возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО, — добавили в УФСБ.