Еще одно землетрясение произошло на юге Казахстана

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах на юго-запад от села Мерке в Жамбылской области. В соцсетях сообщается, что землетрясение ощутили жители Тараза.
Напомним, в ночь на 28 марта землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области. Наибольшая интенсивность — 5 баллов — зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах — 2 балла.