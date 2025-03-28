Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одно землетрясение произошло на юге Казахстана

Землетрясение произошло на юге Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Соцсети

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах на юго-запад от села Мерке в Жамбылской области. В соцсетях сообщается, что землетрясение ощутили жители Тараза.

Напомним, в ночь на 28 марта землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области. Наибольшая интенсивность — 5 баллов — зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах — 2 балла.