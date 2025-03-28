Еще одно землетрясение произошло на юге Казахстана

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в 15:56 по времени Астаны в 20 километрах на юго-запад от села Мерке в Жамбылской области. В соцсетях сообщается, что землетрясение ощутили жители Тараза.