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Силовики задержали налогового инспектора в Карши: он обещал «решить» вопрос с задолженностью в 150 млн сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 28 марта). В Карши сотрудники Службы государственной безопасности задержали старшего инспектора отдела налогового администрирования городской Налоговой инспекции. Он подозревается в мошенничестве и взяточничестве.

По данным следствия, налоговый инспектор вошёл в доверие к руководителям двух аптек, у которых ранее была начислена налоговая задолженность в размере 150 миллионов сумов. За «решение вопроса» — якобы через свои связи в суде — он потребовал от предпринимателей 50 миллионов сумов.

Правоохранители задержали его с поличным в момент получения 10 миллионов 400 тысяч сумов, переданных в качестве аванса.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.