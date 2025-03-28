Силовики задержали налогового инспектора в Карши: он обещал «решить» вопрос с задолженностью в 150 млн сумов

По данным следствия, налоговый инспектор вошёл в доверие к руководителям двух аптек, у которых ранее была начислена налоговая задолженность в размере 150 миллионов сумов. За «решение вопроса» — якобы через свои связи в суде — он потребовал от предпринимателей 50 миллионов сумов.
Правоохранители задержали его с поличным в момент получения 10 миллионов 400 тысяч сумов, переданных в качестве аванса.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.