Москвич попытался найти любовь в приложении для знакомств и лишился денег

По его данным, москвич обратился в полицию и рассказал, что познакомился с 23-летней девушкой в приложении «Мамба». Она предложила ему продолжить общение в Telegram. Там новая знакомая пригласила потерпевшего на свидание в театр и прислала ссылку на покупку билетов. Он перешел по ней, попытался купить билет, но оплата не прошла. «Техподдержка» сообщила мужчине, что произошел сбой и сумма заморожена, а чтобы вернуть деньги, нужно перейти по ссылке и ввести данные карты.