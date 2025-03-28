В Астану из США поставляли наркотики по почте

В рамках скоординированных действий прокуратуры, полиции и службы безопасности АО «Казпочта», а также ДКНБ города Астаны, был задержан подозреваемый с посылкой из США. При проведении личного обыска у него было обнаружено два вакуумных пакета с экстрактом каннабиса (гашишным маслом) весом 569,13 граммов.