Житель Уфы предстанет перед судом за убийство своей знакомой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, мужчина, находясь в гостях у 47-летней женщины, с которой недавно познакомился, распивал с ней алкоголь. Во время беседы хозяйка упомянула о знакомстве с другим мужчиной, имеющим криминальное прошлое, что вызвало недовольство обвиняемого. Они поссорились, затем мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ранений в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась, а обвиняемый переместил тело на диван и уснул в квартире. Труп матери обнаружила вернувшаяся домой 22-летняя дочь, она вызвала полицию.