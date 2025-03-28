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Житель Уфы предстанет перед судом за убийство своей знакомой

Житель Уфы предстанет перед судом за убийство своей знакомой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, мужчина, находясь в гостях у 47-летней женщины, с которой недавно познакомился, распивал с ней алкоголь. Во время беседы хозяйка упомянула о знакомстве с другим мужчиной, имеющим криминальное прошлое, что вызвало недовольство обвиняемого. Они поссорились, затем мужчина схватил нож и нанес женщине несколько ранений в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась, а обвиняемый переместил тело на диван и уснул в квартире. Труп матери обнаружила вернувшаяся домой 22-летняя дочь, она вызвала полицию.

Обвиняемый признал вину, сотрудничал со следствием. Ранее он уже был судим за смертельное избиение человека и убийство. Судом по ходатайству следователя он заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.