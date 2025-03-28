Экс-глава управления строительства ФСИН хочет выйти на свободу

Руслан Валишин также является фигурантом другого уголовного дела. Его и бывшего начальника Управления капитального строительства мэрии Уфы Андрея Осипова обвиняют в превышении полномочий при заключении пяти контрактов, связанных с ремонтом сквера Волна, парка Кашкадан и со строительством крытого катка в Уфе. Общая сумма ущерба составила 27,4 млн руб. Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд Уфы, но в конце прошлого года вернул его в прокуратуру для устранения недостатков.