Москвичка нашла гвоздь в готовой еде популярной торговой сети

Как пишет канал, йогурт девушка заказа через доставку. Открыв упаковку, ничего необычного она не заметила и не сделала глоток. По словам москвички, это чистая случайность, что она не проглотила его.
После обнаружения нетипичного ингредиента, собеседница канала обратилась в поддержку торговой сети. Но там ей лишь пообещали провести «тщательную» проверку «надежного» производителя. Продукт изготовил Пензенский молочный комбинат.
Как сообщили в компании «Абзацу», продукты проходят на фабрике несколько уровней фильтрации, и установленные на предприятии фильтры исключают попадание металлических предметов.
В первой половине марта Telegram-канал «SHOT Проверка» написал, что осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит». По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.
Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ. По словам мужчины, он обратился в службу клиентской поддержки магазина, но там на его обращение ничего не ответили.
В тот же период Gorod3466.ru писал о женщине в Нижневартовске, которая оказалась в инфекционном отделении больницы после того, как съела салат из торговой сети «Магнит».