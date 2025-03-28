Москвичка нашла гвоздь в готовой еде популярной торговой сети

Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ. По словам мужчины, он обратился в службу клиентской поддержки магазина, но там на его обращение ничего не ответили.