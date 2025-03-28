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Москвичка нашла гвоздь в готовой еде популярной торговой сети

Москвичка обнаружила гвоздь в йогурте из торговой сети «ВкусВилл», пишет Telegram-канал «Абзац».

Источник: РИА "Новости"

Как пишет канал, йогурт девушка заказа через доставку. Открыв упаковку, ничего необычного она не заметила и не сделала глоток. По словам москвички, это чистая случайность, что она не проглотила его.

После обнаружения нетипичного ингредиента, собеседница канала обратилась в поддержку торговой сети. Но там ей лишь пообещали провести «тщательную» проверку «надежного» производителя. Продукт изготовил Пензенский молочный комбинат.

Как сообщили в компании «Абзацу», продукты проходят на фабрике несколько уровней фильтрации, и установленные на предприятии фильтры исключают попадание металлических предметов.

В первой половине марта Telegram-канал «SHOT Проверка» написал, что осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит». По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.

Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ. По словам мужчины, он обратился в службу клиентской поддержки магазина, но там на его обращение ничего не ответили.

В тот же период Gorod3466.ru писал о женщине в Нижневартовске, которая оказалась в инфекционном отделении больницы после того, как съела салат из торговой сети «Магнит».