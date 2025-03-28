В Ростове главный инспектор Ространснадзора задержан за взятку

В марте 2025 года сотрудники МТУ Ространснадзора по ЮФО на посту весового контроля «Аюта» выявили у юридического лица перегруз транспорта.
При проверке транспорта сотрудники Ространснадзора предложили за 5 тыс. рублей не проводить контрольно-надзорные мероприятия. Однако водитель отказался, и в результате был составлен нормативный документ о перегрузе транспорта.
Отметим, что когда водитель приехал в МТУ Ространснадзора по ЮФО для составления административного протокола, ему сообщили что ему грозит штраф в размере 375 тыс. рублей, и предложили решить вопрос за 150 тыс. рублей.
В отношении главного государственного инспектора МТУ Ространснадзора по ЮФО возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 «Получение взятки». Сотрудник был задержан при получении взятки.
Сейчас проводят мероприятия для выявления всех лиц, участвующих в противоправной деятельности.