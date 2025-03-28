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Уфимец, который зарезал знакомую и затем сразу лег спать, предстанет перед судом

В Уфе осудят мужчину, легшего спать сразу после убийства знакомой.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против горожанина, обвиняемого в убийстве 47-летней женщины. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Согласно данным следствия, трагедия произошла в квартире потерпевшей. Мужчина, недавно познакомившийся с хозяйкой, распивал с ней алкоголь. Когда женщина упомянула о своем знакомстве с человеком, имеющим криминальное прошлое, это спровоцировало конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил ножом в грудь потерпевшую, из-за чего она скончалась.

После убийства мужчина перенес труп на диван и остался спать в квартире. Спустя время 22-летняя дочь убитой вернулась домой. Обнаружив безжизненное тело матери, она вызвала правоохранителей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Известно, что ранее он уже был судим за убийство и смертельное избиение. В настоящее время он содержится под стражей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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