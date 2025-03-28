Уфимец, который зарезал знакомую и затем сразу лег спать, предстанет перед судом

Согласно данным следствия, трагедия произошла в квартире потерпевшей. Мужчина, недавно познакомившийся с хозяйкой, распивал с ней алкоголь. Когда женщина упомянула о своем знакомстве с человеком, имеющим криминальное прошлое, это спровоцировало конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил ножом в грудь потерпевшую, из-за чего она скончалась.