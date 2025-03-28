Житель Волгограда осужден за разбой у «Птичьего» рынка

Суд Краснооктябрьского района вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю за вооружённое ограбление. Инцидент произошёл осенью прошлого года вблизи популярного среди горожан рынка «Птичий».
Вечером 12 ноября 2024 года двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, заметили покупателя, рассчитывавшегося за товар наличными. Соблазнившись легкой добычей, они решили отобрать деньги.
Один из нападавших, Олег К., использовал металлический прут для устрашения жертвы, в то время как его сообщник физически блокировал потерпевшего и выхватил из его рук 3 тысячи рублей. Добытые преступным путём средства были тут же потрачены на спиртное и закуску.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Учитывая все обстоятельства дела, судья назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Окончательное решение вступит в силу после истечения срока на обжалование.