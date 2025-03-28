Житель Волгограда осужден за разбой у «Птичьего» рынка

Один из нападавших, Олег К., использовал металлический прут для устрашения жертвы, в то время как его сообщник физически блокировал потерпевшего и выхватил из его рук 3 тысячи рублей. Добытые преступным путём средства были тут же потрачены на спиртное и закуску.