Ростовский суд отправил в колонию хакера, атаковавшего сайт ПНИПУ

Как было доказано в суде, в июне 2023 года Игорь Каража с помощью личного ноутбука тестировал возможные уязвимости веб-ресурсов российских учебных заведений. Он смог получить доступ к панели администраторов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и другим, после чего модифицировал и копировал информацию с этих ресурсов. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.