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Обвиняемый в коррупции завкафедрой акушерства СамГМУ остался под стражей

Отклонена жалоба адвоката на продление ареста заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Юрия Тезикова. Решение принял областной суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Коммерсантъ

Юрий Тезиков обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Силовики задержали его в январе 2025 года. Следствие считает, что он брал взятки за покровительство подчиненным и помощь с их трудоустройством. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 600 тыс. руб.

Завкафедрой СамГМУ задержали и арестовали. 12 марта 2025 года Самарский районный суд продлил срок его содержания под стражей до 13 мая 2025 года включительно. Но адвокат обвиняемого пытался оспорить это решение и попросил освободить его подзащитного из СИЗО.