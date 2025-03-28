Обвиняемый в коррупции завкафедрой акушерства СамГМУ остался под стражей

Юрий Тезиков обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Силовики задержали его в январе 2025 года. Следствие считает, что он брал взятки за покровительство подчиненным и помощь с их трудоустройством. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 600 тыс. руб.