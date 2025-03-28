Эколог Голубитченко: Риск новых выбросов мазута сохраняется на Кубани и в Крыму

Голубитченко отметил, что точные прогнозы сложны из-за множественных переменных, таких как ветер и температура воды. Эксперт связывает данный риск с тем, что затонувшие фрагменты танкеров до сих пор находятся в море и подчеркивает необходимость их извлечения или изоляции для предотвращения новых выбросов, сообщают «Краснодарские известия».