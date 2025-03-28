Эколог Голубитченко: Риск новых выбросов мазута сохраняется на Кубани и в Крыму

Эколог Вениамин Голубитченко предупредил о возможных новых выбросах мазута в Краснодарском крае и Крыму, которые могут затронуть берега Анапы и Темрюкского района.
Исследования показывают, что мазутное пятно в Черном море может исчезнуть к 21 апреля, однако к этому времени оно может распространиться на более чем 2000 кв. км, затронув 200 км береговой линии.
Голубитченко отметил, что точные прогнозы сложны из-за множественных переменных, таких как ветер и температура воды. Эксперт связывает данный риск с тем, что затонувшие фрагменты танкеров до сих пор находятся в море и подчеркивает необходимость их извлечения или изоляции для предотвращения новых выбросов, сообщают «Краснодарские известия».
При этом вероятность достижения мазута Сочи и Туапсе низка из-за особенностей течений и географического положения побережья.