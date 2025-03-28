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Уфимец убил беспомощную бабушку из-за денег

Уфимец убил беспомощную бабушку из-за денег.

Источник: Башинформ

Гособвинитель запросил 23 года лишения свободы мужчине, обвиняемому в убийстве пенсионерки и краже денег. В Верховном суде РБ завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении уфимца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре-октябре 2023 года он украл из квартиры 90-летней бабушки, за которой присматривал, 25 тысяч рублей. Зная об имеющихся у беспомощной в силу возраста пенсионерки сбережениях, мужчина проник в жилище и, угрожая ножом, потребовал передать деньги, а получив отказ, нанес женщине несколько ударов в область ключицы и левой руки.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, похитив еще четыре тысячи рублей.