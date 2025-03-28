«Там ничего критичного. Для экипажа опасности нет, судно находится очень близко к берегу и причалу. [Оно] на мели, у берега. Само не может [уйти в море], помогают буксиры сдвинуть его с места», — сообщили в пресс-службе.
На севере Шикотана рыболовецкое судно село на мель
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Буксиры помогают сдвинуться с места рыболовецкому судну, которое село на мель в бухте Малокурильская на северном берегу Шикотана. Судно находится рядом с берегом, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Курильского муниципального округа.