Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Шикотана рыболовецкое судно село на мель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Буксиры помогают сдвинуться с места рыболовецкому судну, которое село на мель в бухте Малокурильская на северном берегу Шикотана. Судно находится рядом с берегом, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Курильского муниципального округа.

Источник: РИА "Новости"

«Там ничего критичного. Для экипажа опасности нет, судно находится очень близко к берегу и причалу. [Оно] на мели, у берега. Само не может [уйти в море], помогают буксиры сдвинуть его с места», — сообщили в пресс-службе.