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В Калининграде арестован второй депутат по делу об избиении женщины в Янтарном

Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения второму депутату окружного Совета депутатов МО «Янтарный городской округ», фигурирующему в деле об избиении местной жительницы.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Срок ареста установлен до 25 мая 2025 года.

Ранее под стражу был заключён первый депутат, также проходящий по данному делу. Инцидент произошёл ночью 23 марта возле ресторана «Янтарная Легенда», принадлежащего одному из обвиняемых. По версии следствия, депутат, его супруга, знакомый и неустановленные лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 37-летнюю женщину из-за инцидента с кадкой с деревом у входа в ресторан.

Оба депутата обвиняются в совершении преступления по части 2 статьи 213 УПК РФ (хулиганство). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к инциденту лица.