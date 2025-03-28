В Калининграде арестован второй депутат по делу об избиении женщины в Янтарном

Ранее под стражу был заключён первый депутат, также проходящий по данному делу. Инцидент произошёл ночью 23 марта возле ресторана «Янтарная Легенда», принадлежащего одному из обвиняемых. По версии следствия, депутат, его супруга, знакомый и неустановленные лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 37-летнюю женщину из-за инцидента с кадкой с деревом у входа в ресторан.