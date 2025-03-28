Глава Минздрава РТ рассказал о состоянии здоровья врача, пострадавшей в Хургаде

«Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице», — написал он. При этом он отметил, что информацией о судьбе мужа Кристины Равиле Валиуллине ведомство на данный момент не располагает. В ближайшее время главный врач Уруссинской ЦРБ полетит в Хургаду, чтобы на месте оказать содействие и поддержать коллег.