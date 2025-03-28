Рэпер Obe 1 Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание конопли

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков», — рассказала Татьяна Петрова.
Так, по оперативной информации, злоумышленник оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в пос. Совхоза имени Ленина. Для этого он закупил специальное оборудование, семена и удобрения. При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
«Согласно заключению эксперта, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения — конопли. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу. В отношении задержанного следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на сбыт наркотиков”). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петрова.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о задержании Никиты Канобовича (творческий псевдоним — Obe 1 Kanobe) — рэп-исполнителя, участника Versus Battle.