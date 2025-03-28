Рэпер Obe 1 Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание конопли

Так, по оперативной информации, злоумышленник оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в пос. Совхоза имени Ленина. Для этого он закупил специальное оборудование, семена и удобрения. При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.