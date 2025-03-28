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Массовое ДТП с тремя автомобилями и грузовиком случилось на МКАД в Минске

В Минске три легковых авто и грузовик столкнулись на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя автомобилями и грузовиком случилось на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, утром 28 марта в районе 21-го километра внешнего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение трех автомобилей марок BMW и Audi с грузовиком Mercedes с прицепом. В ГАИ отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

Ранее минчанка на Mercedes въехала в электробус в центре Минска.

Кстати, стоимость дизеля и бензина станет дороже в Беларуси с 29 марта.

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