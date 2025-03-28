Массовое ДТП с тремя автомобилями и грузовиком случилось на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, утром 28 марта в районе 21-го километра внешнего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение трех автомобилей марок BMW и Audi с грузовиком Mercedes с прицепом. В ГАИ отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
Ранее минчанка на Mercedes въехала в электробус в центре Минска.
Кстати, стоимость дизеля и бензина станет дороже в Беларуси с 29 марта.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в третью Родительскую субботу Великого поста 29 марта.