Массовое ДТП с тремя автомобилями и грузовиком случилось на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, утром 28 марта в районе 21-го километра внешнего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение трех автомобилей марок BMW и Audi с грузовиком Mercedes с прицепом. В ГАИ отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.