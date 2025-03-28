Землетрясение в Мьянме зафиксировали белорусские сейсмологи

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сеть белорусских сейсмологических станций и обсерватории зафиксировали произошедшее в Мьянме землетрясение, сообщили Sputnik сейсмологи Национальной академии наук Беларуси.
«Данное землетрясения зафиксировали все белорусские сейсмологические станции и сейсмологические обсерватории», — сообщили Sputnik в отделе обработки и анализа данных мониторинга Центра геофизического мониторинга НАН.
Специалисты уточнили, что в настоящее время на территории республики расположены две сейсмологических обсерватории и две сети сейсмологических станций, а самих станций около 20.
В центре также отметили, что белорусские сейсмологи фиксируют все землетрясения, которые случаются в любой точке мира. «Событие в Мьянме магнитудой 7,8 является очень сильным землетрясением», — сказали ученые.
По их данным, каждый год на Земле происходит не более 20 землетрясений с магнитудой выше 7, но степень их последствий зависит от глубины, на которой залегал очаг, а также местности.
Землетрясение
Землетрясения в Мьянме произошло в 06:20 утро по Гринвичу, его сила составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. По предварительной информации, в Мьянме и Таиланде есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты. Национальный комитет Мьянмы по борьбе со стихийными бедствиями объявил в ряде пострадавших регионов страны чрезвычайное положение.
В обеих странах после произошедшего была остановлена работа некоторых аэропортов, прекращено железнодорожное движение. В настоящее время местные власти оценивают нанесенный землетрясением ущерб, информации о количестве погибших и пострадавших пока нет.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация готова поддержать медицинские потребности Мьянмые и Таиланда, оказав им необходимую международную помощь.
В МИД Беларуси заявили, что находящиеся в Таиланде и Мьянме граждане республики не обращались после землетрясения в посольство во Вьетнаме, нет и сведений, есть ли среди них погибшие и пострадавшие.