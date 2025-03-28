Поезд, в котором произошло возгорание на БКЛ в Москве, был исправен

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Поезд метро, в вагоне которого произошло возгорание на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ), был полностью исправен перед выходом на линию и прошел все необходимые проверки. Об этом сообщил производитель поезда «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг»).