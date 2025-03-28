Поезд, в котором произошло возгорание на БКЛ в Москве, был исправен

«28 марта 2025 г. (около 12:00) в Московском метрополитене на станции “Савеловская” БКЛ произошел инцидент, связанный с вагоном серии “Москва-2020”. Перед выходом на линию поезд метро был полностью исправен. Он прошел все необходимые проверки обслуживающей организации», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что сразу после получения информации об инциденте на место происшествия выехали представители АО «Метровагонмаш» и эксплуатирующей организации. «Начато служебное расследование для установления причин случившегося», — добавили там.
«Данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла», — уточнили в «Метровагонмаше».
Ранее сообщалось о задымлении на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. Временно отсутствовало движение от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава. Пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной задымления стало возгорание в вагоне поезда, оно ликвидировано.