Угнавшего и разбившего Maybach жителя Прикамья отправили в колонию строгого режима

32-летний житель Пермского края угнал автомобиль Maybach с подземного паркинга в центре Москвы 2 декабря 2024 года. Не имея водительского удостоверения и отвлекаясь на телефон, он попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого злоумышленник скрылся, оставив разбитую машину. Спустя непродолжительное время угонщика задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Пермского края Андрей Вогуляков.