Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угнавшего и разбившего Maybach жителя Прикамья отправили в колонию строгого режима

Жителя Пермского края, угнавшего в Москве Maybach и разбившего его в ДТП, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

32-летний житель Пермского края угнал автомобиль Maybach с подземного паркинга в центре Москвы 2 декабря 2024 года. Не имея водительского удостоверения и отвлекаясь на телефон, он попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого злоумышленник скрылся, оставив разбитую машину. Спустя непродолжительное время угонщика задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Пермского края Андрей Вогуляков.

Стоимость ремонта разбитого Maybach превысила 11,9 млн руб.

Угонщику было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб), суд отправил его на время следствия в СИЗО.