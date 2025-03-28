Выпавший из окна четвертого этажа уфимского дома трехлетний ребенок попал в реанимацию

В Уфе выпавший из окна дома на улице Интернациональной трехлетний мальчик находится в реанимации. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Напомним, сегодня днем ребенок забрался на балкон на четвертом этаже и рухнул вниз. Малыш после падения сумел выжить, но получил тяжелые травмы. Известно, что в момент трагедии мальчик был дома под присмотром мамы. По факту ЧП началась проверка.
— Мальчик был доставлен реанимационной бригадой скорой помощи в детскую больницу № 17. Его прооперировала мультидисциплинарная бригада врачей. Ребенок в реанимации, — сообщил Рахматуллин.
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