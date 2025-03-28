Бывшему замминистра туризма Воронежской области продлили арест в СИЗО

Александр Кукин был задержан 6 февраля. В основу уголовного дела, которое расследует СКР, легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.