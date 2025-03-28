Пожилой нижегородке вернули похищенные мошенниками 270 тысяч рублей

Прокуратура Лукояновского района добилась возврата пожилой женщине 270 тысяч рублей, ранее похищенных мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Нижегородской области.
В июне 2024 года пенсионерка перевела по указанию аферистов на чужую банковскую карту 270 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность владельца счета, на который поступили денежные средства нижегородки.
Прокуратура подала иск о взыскании суммы с держателя банковской карты. Суд удовлетворил требования ведомства — пенсионерке вернули 270 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что нижегородцам вернули 430 тысяч рублей за неправильное начисление платы за ЖКУ.