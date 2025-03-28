Для уфимца, который обворовал и убил 90-летнюю женщину, прокуратура запросила 23 года «строгача»

26 октября 2023-го, будучи пьяным, мужчина пришел к потерпевшей и попросил у нее деньги. Та отказалась, и между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он несколько раз смертельно ранил ее ножом. После этого злоумышленник похитил кошелек, где были четыре тысячи рублей, и скрылся. Тело спустя два дня обнаружила соседка, когда зашла проведать убитую.