Для уфимца, который обворовал и убил 90-летнюю женщину, прокуратура запросила 23 года «строгача»

В Верховном суде Башкирии подошло к концу судебное следствие по уголовному делу против уфимца, обвиняемого в убийстве пенсионерки. Об этом рассказала пресс-службы прокуратуры республики.
Напомним, сентябре и октябре прошлого года мужчина ухаживал за 90-летней женщиной. Он приносил ей продукты и выполнял разные бытовые поручения, и она за это платила ему. В то время уфимец несколько раз похитил у пенсионерки из квартиры деньги — в общей сложности 25 тысяч рублей. Впоследствии их отношения испортились.
26 октября 2023-го, будучи пьяным, мужчина пришел к потерпевшей и попросил у нее деньги. Та отказалась, и между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он несколько раз смертельно ранил ее ножом. После этого злоумышленник похитил кошелек, где были четыре тысячи рублей, и скрылся. Тело спустя два дня обнаружила соседка, когда зашла проведать убитую.
После осмотра места происшествия, анализа камер видеонаблюдения и допроса очевидцев сотрудники правоохранительных быстро установили личность убийцы и вскоре задержали его. На мужчину завели уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем», «Разбой» и «Кража».
Обвиняемый признал вину, его арестовали. В Верховном суде Башкирии в ходе прений сторон заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов предложил окончательно назначить подсудимому 23 год колонии строгого режима с ограничением свободы на год и десять месяцев.
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