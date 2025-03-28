Во ФСИН опровергли информацию об УДО «Доктора смерть», убившего 11 человек

ПЕРМЬ, 28 мар — РИА Новости. Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как «Доктор Смерть», приговоренного к пожизненному сроку за смертельные инъекции пациентам, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Максим Петров, получивший пожизненный срок за убийство 11 человек, может выйти по УДО из ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске в апреле. Администрация колонии якобы может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд, если у заключённого будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.
«Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности», — ответили в ведомстве на запрос агентства.
Дополнительных пояснений в ведомстве не дали.
Петров в ноябре 2003 года был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима за серию убийств: работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге, с августа 1997 года по январь 2000 года он делал смертельные инъекции пациентам, а затем похищал их имущество.
Колония «Белый лебедь», где содержатся осужденные на пожизненное заключение, находится в Пермском крае.