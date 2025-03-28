Во ФСИН опровергли информацию об УДО «Доктора смерть», убившего 11 человек

Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Максим Петров, получивший пожизненный срок за убийство 11 человек, может выйти по УДО из ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске в апреле. Администрация колонии якобы может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд, если у заключённого будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.