Россиянин выпил бутылку виски и покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд

По данным SHOT, 47-летний Ильгизар начал готовиться к отпуску на Пхукете ещё в терминале аэропорта Казань. Там он немного выпил перед полётом, а в дьюти-фри закупился бутылкой виски Red Label. На борту Boeing 777 компании Red Wings он выпил ту самую бутылку и захотел ещё крепенького, но бортпроводники ему вежливо отказали. Тогда Ильгизар набросился на одного из них, начал кусаться и плеваться.
Следующие 10 дней он провёл спокойно — отдыхал, веселился и наслаждался Таем. А когда полетел обратно, то сразу привлёк внимание сотрудников авиакомпании: они узнали мужчину и перед посадкой в Казани сообщили на землю, что на борту тот самый дебошир. В итоге его задержали.