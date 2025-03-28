Россиянин выпил бутылку виски и покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд

По данным SHOT, 47-летний Ильгизар начал готовиться к отпуску на Пхукете ещё в терминале аэропорта Казань. Там он немного выпил перед полётом, а в дьюти-фри закупился бутылкой виски Red Label. На борту Boeing 777 компании Red Wings он выпил ту самую бутылку и захотел ещё крепенького, но бортпроводники ему вежливо отказали. Тогда Ильгизар набросился на одного из них, начал кусаться и плеваться.