Сотрудников мэрии Омска подозревают в халатности, повлекшей смерть человека

Сотрудников администрации Омска подозревают в халатности, повлекшей смерть человека. Речь идёт о гибели мужчины в результате обрушения аварийного дома в центре города. Трагический случай произошёл утром 28 марта. Обрушился подлежащий сносу одноэтажный дом по ул. Звездова.
Как сообщает Следственный комитет по Омской области, неустановленные должностные лица мэрии Омска, зная, что здание находится в аварийном состоянии, выполняли свои должностные обязанности ненадлежащим образом. Иными словами, не обеспечили консервацию объекта или его ограждение и охрану. Такая халатность привела к гибели человека.
Следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее мы писали, что трагический случай произошёл, когда пострадавший разбирал конструкции здания на дрова. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.