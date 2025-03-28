Сотрудников мэрии Омска подозревают в халатности, повлекшей смерть человека

Как сообщает Следственный комитет по Омской области, неустановленные должностные лица мэрии Омска, зная, что здание находится в аварийном состоянии, выполняли свои должностные обязанности ненадлежащим образом. Иными словами, не обеспечили консервацию объекта или его ограждение и охрану. Такая халатность привела к гибели человека.