Судовладелец считает, что фрахтователь несет ответственность за крушение судна у Керченского пролива. Об этом пишет «ТАСС».
Как следует из материалов суда, танкер был передан ответчику в аренду без экипажа еще в 2016 году. Однако после катастрофы, произошедшей 15 декабря, «КамаТрансОйл» заявило о финансовых потерях и подало иск. В свою очередь, «Кама Шиппинг» ранее в рамках другого дела утверждало, что не является владельцем судна и не несет ответственности за произошедшее.
Напомним, что в декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, что привело к экологической катастрофе. Наибольший ущерб зафиксирован в районе Анапы, где теперь под вопросом открытие курортного сезона.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что «Морспасслужба» требует от владельца танкера компенсацию за очистку побережья от мазута.
Суд рассмотрит иск на 200 млн рублей за утрату танкера «Волгонефть-212»
Арбитражный суд Пермского края назначил на 8 апреля предварительное заседание по иску ООО «КамаТрансОйл», требующего взыскания 200 млн рублей с ООО «Кама Шиппинг» за утрату танкера «Волгонефть-212».
Судовладелец считает, что фрахтователь несет ответственность за крушение судна у Керченского пролива. Об этом пишет «ТАСС».