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Суд рассмотрит иск на 200 млн рублей за утрату танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд Пермского края назначил на 8 апреля предварительное заседание по иску ООО «КамаТрансОйл», требующего взыскания 200 млн рублей с ООО «Кама Шиппинг» за утрату танкера «Волгонефть-212».

Источник: соцсети

Судовладелец считает, что фрахтователь несет ответственность за крушение судна у Керченского пролива. Об этом пишет «ТАСС».

Как следует из материалов суда, танкер был передан ответчику в аренду без экипажа еще в 2016 году. Однако после катастрофы, произошедшей 15 декабря, «КамаТрансОйл» заявило о финансовых потерях и подало иск. В свою очередь, «Кама Шиппинг» ранее в рамках другого дела утверждало, что не является владельцем судна и не несет ответственности за произошедшее.

Напомним, что в декабре в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, что привело к экологической катастрофе. Наибольший ущерб зафиксирован в районе Анапы, где теперь под вопросом открытие курортного сезона.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что «Морспасслужба» требует от владельца танкера компенсацию за очистку побережья от мазута.