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Фельдшер пострадал в аварии со скорой в Приозерском районе

Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

Машина скорой помощи попала в аварии в Ленобласти. Медицинская помощь потребовалась фельдшеру.

Авария произошла на 82-м км трассы А-121 «Сортавала», между населенными пунктами Суходолье и Громово, 28 марта. Карета скорой помощи ехала на вызов, но в итоге перевернулась.

По предварительным данным, 52-летний водитель не справился с управлением по неизвестной причине, выехал на тротуар, врезался в металлическое ограждение и затем столкнулся с опорой линии электропередач.

— В результате ДТП пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося. Водитель скорой помощи также был осмотрен медицинскими работниками на месте.